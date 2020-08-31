В ЕС пообещали не делать из Белоруссии вторую Украину

Брюссель, 31 августа. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель не считает, что ЕС и Россия противостоят друг другу в Белоруссии. Об этом он написал в своей статье для издания Le Journal du Dimanche.

«Никто не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии новую Украину. В этом конфликте не Европа и Россия противостоят друг другу, а белорусский народ противостоит своим руководителям», — пишет Боррель.

Он отметил, что протестующие в Минске используют не флаги ЕС, а альтернативную белорусскую символику. По мнению Борреля, решение кризиса в Белоруссии должно быть под эгидой ОБСЕ. При этом дипломат подчеркнул, что в Брюсселе не намерены «ограничиваться выражением озабоченности» по ситуации в Минске.

«Необходимо вводить санкции против ответственных, если ЕС хочет соответствовать своим принципам», — отмечает Жозеп Боррель.

Напомним, Евросоюз отказался признавать итоги президентских выборов в Белоруссии. Также главы некоторых стран ЕС договорились о введении санкций в отношении представителей белорусских властей.

Ранее США, ЕС, Великобритания и Швейцария приняли совместное заявление по Белоруссии. Они призвали Минск соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека. Также они призвали провести расследования по факту злоупотреблений и преступлений во время протестных акций.