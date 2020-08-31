Изобретение различной военной техники в XX веке породило возникновение многих профессий. Среди них и танкисты. Сейчас мы уже не можем представить мощную и надежную армию без этих бронированных машин. Как оказалось, у танкистов есть свой профессиональный праздник. Он имеет богатую историю и интересные традиции. Предлагаем поближе познакомиться с этой знаменательной датой, ведь она уже совсем близко.

История праздника

Историки сошлись во мнении, что танки были изобретены в начале прошлого века. Причем еще в Российской Империи Василий Менделеев, который был сыном всем известного ученого химика, с 1911 по 1915 годы занимался созданием проекта тяжелой военной бронированной техники. Если бы тогда армия и власти страны обратили внимание на его разработку, то скорее всего она бы стала «дальним родственником» современных российских танков. Однако тогда никто идеей Менделеева не заинтересовался.

Согласно историческим данным, самой первой страной, которая применила танки в битве стала Англия. В 1916 году военные вывели эти боевые машины на Битве на Сомме, чтобы прорвать оцепление и минимизировать потери своей армии. Многие страны, заинтересованные в развитии собственной военной отрасли, сразу обратили на танки внимание и решили заняться своими разработками.

Что касается отечественного производства, то первым русским танком можно считать Танк М, который был очень похож на английские военные машины. Официальной датой начала его эксплуатации можно считать 31 августа 1920 года. После чего в СССР танкостроение стало стремительно развиваться, что положительно повлияло на итог Второй Мировой войны.

После того как в 1946 году по Красной площади в Москве торжественно прошла танковая дивизия, советская власть издала указ о внесении в календарь профессионального праздника — Дня танкиста. В качестве торжественной даты было выбрано 11 сентября. В этот день танкистов поздравляли родные и коллеги, устраивались торжественные приемы и награждения.

Однако в 1980 году дату празднования поменяли, и с того момента День танкиста ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября. Причем в 2006 году президент России официально закрепил торжественную дату в календаре национальных праздников. В этом году празднование выпадает на 13 сентября, поэтому времени на подготовку подарков и поздравлений еще довольно много.

Как отмечают

Особенность этого праздника заключается в том, что он международный и отмечают его не только в России, но и в странах бывшего СССР: в Белоруссии, Казахстане и на Украине. Также стоит отметить, что торжество касается не только военнослужащих, но и проектировщиков, строителей, инженеров и техников, работающих на танкопроизводствах.

Еще во время СССР в этот праздник запускали салюты и проводили торжественные парады с участием таковых дивизий. Сейчас он отмечается без особого размаха, поскольку все поздравления военных сконцентрированы именно в День Победы, который празднуется 9 мая. Но все равно виновники торжества не остаются без внимания. Их поздравляют коллеги, друзья, родные и чиновники. Руководство военных частей зачастую награждает своих служащих и делает им приятные подарки.

Особое чествование танкистов проходит в городах, где расположены заводы, занимающиеся производством этих военных машин. Там, в торжественный по телевидению показывают тематические фильмы, в центре городов проходят концерты и праздничные мероприятия, а под вечер небо озаряют салюты.

Несколько интересных фактов

Несмотря на то, что профессия танкистов связанно исключительно с этими огромными бронированными машинами, их работу нельзя назвать скучной и однообразной. Мы собрали несколько занимательных фактов об этой необычной работе.

Так, во время Второй Мировой войны на североафриканской территории немецкие военные завели традицию, согласно которой их будет ждать боевой успех, если они переедут кучку верблюжьего навоза. Тогда союзники заметили это и замаскировали под эти кучки противотанковые мины. Этот метод сработал, и немцы стали мины старательно объезжать. Поэтому новая маскировка уже делалась следами танковых гусениц, чтобы окончательно запутать противников.

Как только началась Великая Отечественная война, военных ресурсов катастрофически не хватало. Поэтому люди начали прибегать к различного рода хитростям: под танки маскировали обычные тракторы. Их обшивали броней, а иногда и картоном, после чего включали фары, сирены и кидались в бой, чтобы запугать немецкие войска. Такие тракторы называли НИ-1 — дословно это расшифровывалось как «На испуг».

В СССР также пытались сделать летающий танк. Проект летательного аппарата на базе танка назывался А-40. Так называемый танкопланер во время испытаний буксировался самолетом ТБ-3, после чего он мог подняться в воздух на высоту до 40 метров. По задумке, после открепления от самолета он должен был самостоятельно спланировать в указанное место, где сбрасывал крылья и вел бой. Однако проект так и не увидел свет и был закрыт, поскольку мощные буксировщики были задействованы в более важных и масштабных военных операциях.