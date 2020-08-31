Пьяный Депардье покатался по Парижу и лишился скутера

Париж, 31 августа. Полиция Парижа составила протокол на актера Жерара Депардье за вождение в нетрезвом виде, запретив ему продолжать поездку на скутере. Об этом сообщает издание Le Point.

Подозрения правоохранителей вызвал тот факт, что водитель скутера заехал за стоп-линию, остановившись на красный свет светофора. Патрульные узнали Депардье, когда тот снял шлем, после чего доложили начальству об инциденте. На место прибыл комиссар роты обеспечения безопасности и вмешательства городской полиции, который пытался убедить правоохранителей не составлять протокол на именитого актера. Однако полицейские все-таки составили протокол, сославшись на положительный результат алкотестера. Депардье признался, что перед поездкой выпил несколько бокалов пива.

В итоге актеру запретили продолжить поездку за рулем скутера. Патрульные конфисковали транспортное средство, которое позже пришлось забирать из комиссариата знакомым Депардье.

Ранее отмечалось, что зарегистрированный в России как индивидуальный предприниматель Жерар Депардье может быть признан пострадавшим от пандемии коронавируса. Он имеет право претендовать на государственную поддержку, в частности на отсрочку по уплате налогов. Однако юрист Депардье отметил, что актер не будет пользоваться данным правом, так как заранее сделал все выплаты.