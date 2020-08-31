Потерпевшая сторона обвинила Ефремова в «танцах на могиле» Захарова

Москва, 31 августа. Представитель интересов потерпевшей стороны в резонансном деле Михаила Ефремова Анна Бутырина обвинила актера и его адвоката Эльмана Пашаева в «танцах на могиле» Сергея Захарова, передает «СтарХит».

Она отмечает, что Ефремов так и не решился принести извинения семье погибшего в ДТП. Также представитель осталась недовольна поведением актера на судебных заседаниях.

«То, что мы наблюдаем каждый день в суде — это танцы Пашаева и Ефремова на могиле Захарова», — говорит Бутырина.

Она напомнила, что артист в ходе судебного заседания открыто давал показания на пяти листах, однако позже изменил свою позицию.

«Теперь они издеваются над потерпевшими, обращаются к ним так, будто они убийцы, а не Ефремов совершил это преступление», — комментирует представитель интересов потерпевшей стороны.

Ранее Эльман Пашаев выразил уверенность, что видео с камер наблюдения позволит «разнести» оппонентов в суде. Юрист утверждает, что нашел «несостыковки» в деле. По его мнению, улики против Ефремова являются «постановкой низкого уровня».

Также Пашаев недавно заявлял, что на следующем судебном заседании представит нового ключевого свидетеля в деле.

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на своем внедорожнике на встречную полосу, где столкнулся с мини-фургоном, водитель которого позже скончался.