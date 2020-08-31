Родственники актера Числова хотят перезахоронить его тело

Москва, 31 августа. Родственники умершего год назад российского актера Александра Числова хотят перезахоронить его тело в Москве, передает «СтарХит». На данный момент могила артиста находится в городе Юхнов (Калужская область), где проживает его мать.

Как отмечает друг Числова Денис Сердюков, ситуацию с перезахоронением осложняет вопрос с документами.

«Племяннице Саши — Светлане — пока не хватает документов, чтобы перезахоронить его на Николо-Архангельском кладбище», — говорит друг актера.

Ранее сообщалось, что мать Числова судится с племянницей артиста из-за наследства. По словам Сердюкова, московской квартирой звездного дяди племянница завладела лишь несколько дней назад.

«Бутырский суд решил дело о квартире в пользу Светланы», — заявил друг артиста, отметив, что эта новость его порадовала.

Напомним, Александр Числов умер 29 августа 2019 года на 55-м году жизни. По словам режиссера и сценариста Хусейна Эркенова, причиной смерти Числова стала ВИЧ-инфекция, которой он заразился от любовника. Он отмечал, что у актера были натянутые отношения с матерью. По словам Хусейнова, строгая мать повлияла на ориентацию сына.

Недавно сообщалось, что 83-летняя мать актера Валентина Числова обвинила Светлану и ее мужа Анатолия в преждевременной кончине ее сына. Женщина указала на тот факт, что артист умер через четыре месяца после продажи им квартиры.