Осужденный за экстремизм Егор Жуков сообщил о своем избиении

Москва, 30 августа. Осужденный за призывы к экстремизму блогер Егор Жуков был избит у своего дома в Москве. Об этом сообщил в Telegram его пресс-секретарь Станислав Топорков.

«На Егора Жукова напали и избили возле дома», — сказано в сообщении.

По словам пресс-секретаря, на Жукова напали двое человек, которые потом скрылись на самокатах. На данный момент осужденный за экстремизм блогер находится в ОВД по Можайскому району столицы и ожидает скорую помощь.

Журналист информационного агентства News Front Юлия Витязева отреагировала на информацию о нападении на Жукова.

«О, нет! Две «сакральные жертвы» за 10 дней — это даже для нынешнего года слишком. Ну и осторожно предположу, что гонка за пустующее ныне место «главного оппозиционного политика страны» началась», — пишет Витязева.

О, нет! Две «сакральные жертвы» за 10 дней - это даже для нынешнего года слишком.

Ну и осторожно предположу, что гонка за пустующее ныне место «главного оппозиционного политика страны» началась. pic.twitter.com/0RAO5DGQnO — Юлия Витязева (@Vityzeva) August 30, 2020

Напомним, Егор Жуков обрел медийность после ареста по обвинению в организации беспорядков 27 июля 2019 года в Москве. Позже преследование по данному делу было прекращено, а ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в его нескольких видеороликах, которые были опубликованы в YouTube. В итоге в декабре 2019 года Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно.