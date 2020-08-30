Украинец вздремнул в морозильнике супермаркета и попал на видео

Полтава, 30 августа. Жители Полтавы могли наблюдать в местном гипермаркете Metro мужчину, который спал без обуви в морозильной камере для продуктов. Видео с «человеком-пельменем» опубликовал Telegram-канал «Украина в шоке».

«Человек-пельмень. В полтавском гипермаркете Metro покупатели обнаружили мужчину, который так устал от жары, что решил вздремнуть в морозильнике с пельмешками», — сказано в описании видеозаписи.

На кадрах мужчина с грязными ногами лежит под стеклом морозильной камеры, предварительно закрыв отверстие, чтобы не выпускать холод. Пока неизвестно, кем является загадочный мужчина из морозильника, и как администрация гипермаркета поступила с нарушителем санитарных норм.

Ранее сообщалось, что в одном из супермаркетов Киева возник конфликт на языковой почве. Инцидент закончился дракой и избиением палкой колбасы. Как отмечают свидетели, покупатель отказался общаться с продавцом на украинском языке. Такое поведение не понравилось стоявшему в очереди «патриоту», завязалась потасовка. Украинец хотел напасть на русскоязычного соотечественника со спины, однако получил удар колбасой.

В мае житель Киева угрожал взорвать гранату в местном супермаркете после просьбы надеть защитную маску. Кроме гранаты киевлянин имел при себе две сигнальные ракетницы.