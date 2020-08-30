Экономист оценил вероятность падения курса рубля осенью

Москва, 30 августа. Падение рубля осенью продолжаться не будет. Однако до конца года от доллара и евро можно ждать резких колебаний. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экономист Никита Масленников.

Специалист отмечает, что повышение цены на евро обусловлено геополитическими факторами, в том числе ситуацией в Белоруссии. При этом он подчеркивает, что это не долгий фактор. По мнению экономиста, курс евро «отступит» и стабилизируется после того, как рынки переварят все политические новости.

«Скорее всего, доллар до конца года вернется в коридор 70-75 рублей за единицу и останется в нем. Евро будет сохраняться на рубежах 86-89 рублей до конца года», — комментирует Масленников.

Он подчеркнул, что в течение этого года возможны резкие колебания валюты, однако они будут локальными.

«Это связано, например, с выборами в Америке, а значит и возможным возобновлением санкционной риторики. Тем не менее рубль сохраняет высокую волатильность и еще улучшит свои позиции», — говорит экономист.

Эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер недавно отмечал, что в сентябре курс доллара по отношению к рублю, вероятно, составит 77,5–78, а стоимость евро превысит 90 рублей. Он считает, что прогнозы для роста российской валюты благоприятны, так как зависят от устойчивых основ российской экономики.