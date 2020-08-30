«Золотая стратегия» спасет РФ от запрета США расчета в долларах

Москва, 30 августа. Ведущий эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев высказался о рисках, которые могут возникнуть для экономики Российской Федерации, если Соединенные Штаты Америки введут новые санкции и полностью запретят российским банкам осуществлять расчеты в долларах. В интервью ФБА «Экономика сегодня» Беляев рассказал, что Россия сможет обойти подобные ограничения, используя определенную «золотую стратегию».

Ранее аналитики Fitch Solutions обратили внимание, что Вашингтон может направить против России новый инструмент экономического давления. Американцы способны ввести дополнительные финансовые ограничения, из-за которых крупные российские банки не смогут осуществлять расчеты в американских долларах.

Беляев, комментируя подобные выводы представителей компании Fitch Solutions, заявил, что Россия обладает целым набором различных инструментов, которые позволят защитить банковский сектор от подобных угроз. Прежде всего, речь идет о новой системе валютных операций, которые обеспечат проведение переводов в иностранной валюте через другие банки, а также о специальной «золотой стратегии», позволяющей снизить роль доллара в российской экономике.

Эксперт обратил внимание, что доллар уже давно теряет свои экономические позиции в роли международной валюты. Американская денежная единица потеряла стабильность и рискует отправиться в свободное падение на фоне серьезных политических проблем, возникших в США.

Кроме того, мировое сообщество может договориться о проведении консультаций по вынужденному реформированию валютной системы, заменив доллар специальным золотым стандартом.

«Золото обладает пятью качествами: рентабельностью, сохранностью, делимостью, портабельностью, пополняемостью, что очень важно для расчетов. Это как раз то, что набирает силу в настоящее время. И финансовые организации получают возможность возвращения к золотому стандарту в какой-то форме», — объяснил Беляев.

В заключении эксперт пришел к выводу, что российская «золотая стратегия», подразумевающая последовательное накопление золотовалютных резервов, спасет страну от запрета США расчета в долларах, поскольку Россия полностью устранит зависимость от американской валюты.

Ранее журналисты китайского информационного издания Sohu заметили, что падение курса доллара сыграет на руку российской экономике. Они указали, что Россия полностью подготовилась к краху гегемонии доллара и заняла выжидательную позицию.