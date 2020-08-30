Змея заползла в рот спящей россиянки, опубликованы кадры ее извлечения

Махачкала, 30 августа. Неприятным инцидентом обернулся сон для жительницы дагестанского села Леваши. Женщина уснула под деревом, а проползавшая мимо змея залезла ей в ротовую полость. Пятый канал поделился шокирующими кадрами извлечения змеи из тела пострадавшей.

На опубликованных кадрах женщина находится под наркозом. Врачи с помощью специального шланга схватили змею и извлекли ее из ротовой полости пострадавшей. Длина рептилии превысила 1 метр. На кадрах видно, что врач явно напугана процессом извлечения змеи из тела пациентки.

В прошлом месяце жительница частного дома в Подмосковье обнаружила в своем шкафу змею. Испуганной женщине пришлось вызывать спасателей, которые с помощью специального крюка подцепили рептилию и вынесли ее из дома.

Также недавно сообщалось о сбежавшем питоне в Московском районе Петербурга. Змея сбежала через вентиляцию после визита к ветеринару. Спасатели обнаружили беглеца на чердаке двухэтажного дома в Авиагородке, в котором проживали владельцы рептилии.

Жители индийского штата Махараштра в этом месяце нашли редкую двуглавую гадюку Расселла, которая считается одной из самых ядовитых змей региона. Длина рептилии составила всего 11 см, каждая из ее голов достигала 2 см. В дикой природе змеи с подобной аномалией выживают очень редко.