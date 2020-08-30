Назван главный враг раковых опухолей

Москва, 30 августа. Главный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал основного врага рака.

По словам специалиста, главный враг рака — это ранняя диагностика. При этом он отметил, что на фоне пандемии возникли некоторые проблемы с диспансеризацией и скрининговыми исследованиями.

«Нужно следить за собой, всем нужно понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях — слюна, моча, кал, слизистая — должно наводить на мысль, что нужно сходить провериться к онкологу», — объяснил эксперт.

Андрей Каприн призвал слушателей обращаться к специалистам при появлении первых жалоб на здоровье. Он напомнил, что при раннем выявлении опухоли излечимость достигает 97%.

Ранее российские ученые обнаружили, что лекарственная форма витамина B1 — кокарбоксилаза — в высоких дозах способна подавлять рост клеток рака легкого, не затрагивая при этом здоровые клетки организма. Эффективность препарата против злокачественной опухоли была подтверждена в ходе лабораторного эксперимента, передает RT.

До этого хирург-онколог Иван Карасев рассказал о том, у какой категории пациентов злокачественные опухоли растут быстрее всего. По его словам, у молодых людей раковые опухоли развиваются быстрее из-за хорошего метаболизма.