Гагарина и Пелагея в шутку объявили о создании новой группы

Москва, 30 августа. Певицы Полина Гагарина и Пелагея в шутку сообщили о намерении создать группу. Об этом они заявили во время съемок одного юмористического шоу, передает «СтарХит».

Певицы встретились в Светлогорске для участия в юмористической программе. Во время съемок они записали шуточный ролик, в котором анонсировали создание новой группы.

«Итак, мы объявляем название нашей группы — «ПоПо», — анонсировали исполнительницы.

Поклонники подхватили шутку и предложили им свои названия для коллектива: «Женщины в поиске» и «Разведенки». Таким образом они намекнули на недавнее расставание певиц с мужьями. Пелагея разошлась с хоккеистом Иваном Телегиным, а Гагарина ушла от фотографа Дмитрия Исхакова после шести лет брака.

Певицы пока не делятся подробностями о новых отношениях. При этом фанаты знаменитостей отмечают, что расставания пошли им на пользу. Пелагея сменила традиционные кокошники на элегантные платья и стильные прически, а Гагарина с особым рвением занялась спортом и чаще появляется на публике в облегающих нарядах.

Недавно сообщалось, что Полина Гагарина отправилась на отдых в элитный турецкий отель вместе с мужчиной. Согласно информации одного Telegram-канала, певица улетела отдыхать вместе со своим саунд-продюсером Владимиром.

Певица Пелагея в свою очередь не перестает восхищать поклонников новыми образами на фоне скандального развода с Телегиным. В своем Instagram артистка опубликовала фото в новом наряде и заслужила в свой адрес множество комплиментов.