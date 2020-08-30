Гаспарян рассказал, почему СБУ «вторгается» на российскую территорию

Москва, 30 августа. Российский политолог и обозреватель Армен Гаспарян высказался о провальной спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ), которую Киев пытался провести на территории Российской Федерации. В интервью информационному изданию «Украина.ру» Гаспарян объяснил, с чем связан подобный агрессивный выпад со стороны Украины, а также рассказал, к чему приведут попытки Киева втянуть Москву в свои «шпионские игры».

Напомним, что ранее специалисты Федеральной службы безопасности (ФСБ) смогли вычислить украинских агентов и предотвратить спецоперацию, проводимую на территории России под эгидой Киева. Спецслужбы Украины планировали осуществить захват и последующее похищение лидера народного ополчения Донбасса Романа Волянюка, который является гражданином Российской Федерации.

Комментируя подобную выходку Гаспарян обратил внимание, что Киев уже давно предпринимает попытки проводить подрывную деятельность против России. Он указал, что украинские власти на официальном уровне считают Российскую Федерацию так называемой «страной-агрессором». Именно из-за этого СБУ «вторгается» на российскую территорию, устраивая провокационные операции различного характера.

«Для меня вообще удивительно, что для многих людей не очевидно, что СБУ будет пытаться вести подрывную работу против России. Если они на официальном уровне воюют с Россией, почему вы думаете, что это все будет ограничиваться рыданиями в Facebook», — объяснил Гаспарян.

Политический эксперт указал, что СБУ, под покровительством официального Киева, уже давно пытаются втянуть Россию в некую «шпионскую игру». Подобная стратегия направлена на то, чтобы Запад признал Украину жертвой «российской агрессии». Однако Москве нельзя оставлять подобные выходки Киева без достойной реакции — Россия должна ответить СБУ и другим украинским структурам незаметно, но очень болезненно.

Ранее российский политолог Семен Багдасаров заявил, что спецоперация СБУ, которая была предотвращена ФСБ, демонстрирует, что из Украины пытаются создать так называемый плацдарм для дестабилизации ситуации в России.