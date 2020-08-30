Глава Нацразведки США опровергнул домыслы Конгресса о «российской угрозе»

Вашингтон, 30 августа. Некоторые члены Конгресса намеренно пытаются сформировать у американских граждан ложное впечатление, будто Россия представляет большую угрозу национальной безопасности США, чем Китай. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф.

Он прокомментировал решение прекратить устные брифинги разведки для Конгресса США, которые были посвящены вопросам безопасности на предстоящих президентских выборах.

«Спустя несколько минут после окончания одного такого брифинга некоторые члены Конгресса вышли к представителям прессы и «слили» им засекреченную информацию в политических целях», — заявил Рэтклифф.

Как он отмечает, политическая цель заключалась в том, чтобы «сформировать ложную картину того, будто Москва представляет большую угрозу национальной безопасности Вашингтона, чем Пекин».

«Я бы не хотел принижать Россию. Она представляет серьезную угрозу нашей национальной безопасности, однако угрозы со стороны Китая гораздо существеннее», — резюмировал глава Нацразведки США.

Накануне вышло совместное заявление спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и председателя спецкомитета Палаты представителей по разведке Адама Шиффа. Американские конгрессмены-демократы утверждали, что Россия якобы активнее других стран пытается повлиять на исход президентских выборов в США. Также они обвинили главу государства Дональда Трампа в попытке продвижения «ложной версию об эквивалентности заинтересованности нескольких государств в итогах выборов в США».