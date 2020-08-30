Названы эффективно снимающие воспаление в организме продукты

Москва, 30 августа. Названы продукты и пищевые добавки, обладающие отличным противовоспалительным эффектом. По действенности они легко могут заменить лекарственные препараты, уверены врачи.

Как пишет «Food.news», противовоспалительные препараты, которые назначают доктора, не являются безопасными для всех. Кроме того, долгие курсы лекарств могут обернуться побочными эффектами и осложнениями.

Самой мощной противовоспалительной добавкой была названа Омега-3, которую можно найти в жирной рыбе, такой, как, к примеру, треска. Кроме того, уменьшить воспаление и ускорить заживление ран помогает активный ингредиент куркумы — куркумин.

Также специалисты отмечают положительный эффект S-аденозилметионина. Это вещество создается в организме естественным путем и играет важную роль в эпигенетической регуляции генов.

Также исследования выявили, что мощным противовоспалительным действием обладает цинк. Он поддерживает иммунную систему и действует сразу на несколько аспектов воспаления. Кроме того, воспаления быстро излечиваются с помощью зеленого чая, ладана, капсаицина и растения кошачий коготь.

Ранее диетолог назвала три самых важных витамина для поддержания иммунитета в тонусе. Ими стали витамин B6, витамины С и Е. Все они оказывают стимулирующий эффект на иммунную систему. Для правильного усвоения витаминов в организме необходимо придерживаться сбалансированного питания и воздерживаться от употребления пищевых добавок.

А продуктами, оказывающими негативное влияние на иммунитет, были признаны сахар и трансжиры.