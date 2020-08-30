Астролог рассказала, какие перемены ждут россиян на следующей неделе

Москва, 30 августа. Астролог Алена Никольская рассказала, какие перемены ждут россиян с 31 августа по 6 сентября. Она заявила, что за эту неделю произойдут важные события.

В ночь на 2 сентября ожидается Полнолуние, которое пройдет по оси Девы и Рыбы. Люди разных знаков зодиака должны проявить уважение к водной стихии. Возможны проблемы с канализацией и водопроводом, нужно быть готовым к любой непредвиденной ситуации.

«Вы запросто сможете залить соседей или соседи зальют вас», — предостерегла астролог, ее слова передает «Пятый канал».

5 сентября Меркурий перейдет из созвездия Девы в Весы, поэтому вам будет легко находить общий язык с окружающими. Когда перед вами стоит сложный выбор, нужно быстро ориентироваться и принимать решение, советует Никольская.

А 6 сентября Венера переходит в созвездие Льва. Этот знак очень талантливый и яркий, поэтому на выходных вашим настроением могут управлять эмоции. Можно организовать поход в кино или на природу, или познакомиться с новыми людьми.

Ранее астрологи дали родителям рекомендации, как найти общий язык с подростками разных знаков зодиака.