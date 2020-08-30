В ОП РФ рассказали, кто получит прибавку к пенсии с 1 сентября

Москва, 30 августа. Дополнительную выплату к пенсии в размере 2129 рублей получат россияне с пенсионными накоплениями более 5% от суммы страховой части пособия по старости. Об этом сообщила зампредседателя Союза пенсионеров России, член ОП РФ Людмила Пискунова.

«Есть страховая пенсия, а есть накопительная. Накопительная распространяется на всех граждан России. Под эту категорию попадают мужчины 1953-1966 г. р. и женщины 1957-1966 г. р. В 2002-2004 году эти люди работали. Эти два года работодатель производил отчисления на накопительную часть пенсии», — рассказала Пискунова «Политике Сегодня».

Закон гласит, что все имеющие право на накопительную пенсию могут получить ее единовременно, но только если размер выплаты составит меньше 5% включительно. Если же больше, то вся накопленная сумма разделится на так называемый «период дожития», рассказала представитель СПР.

Этот период — предполагаемый интервал между выходом на пенсию и смертью. Как считают власти, сейчас он в среднем имеет длительность в 21 год и шесть месяцев. Накопительная пенсия рассчитывается именно из этого показателя. К примеру, если накопления пенсионера составляют 230 тысяч рублей, то он будет получать 891 рубль в месяц.

«У всех получается по-разному. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но в среднем это как раз две тысячи рублей», — рассказала член Общественной палаты РФ.

На выплату также могут претендовать и пенсионеры, рожденные после 1967 года. Но дополнительные начисления будут доступны им только в том случае, если работодатель отчислял страховые взносы на накопительную пенсию.

«Если до 2014 года они перечисляли взносы. С 2014 года накопительная часть пенсии заморожена», — напомнила собеседник издания.

В Пенсионном фонде России сообщили, что индексированная единовременная выплата гражданам в дальнейшем будет только расти. Размер надбавки будет рассчитываться индивидуально, учитывая региональную специфику и стаж работы гражданина.

Ранее сообщалось, что работающие пенсионеры старше 65 лет, лишившиеся заработка из-за пандемии коронавируса, также могут рассчитывать на дополнительные выплаты от Фонда социального страхования (ФСС).