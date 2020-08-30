Экономисты предсказали евро статус главной валюты после выборов в США

Москва, 30 августа. Результаты президентских выборов в США, которые должны состояться уже 3 ноября, могут серьезно сказаться на мировой экономической ситуации и закончить финансовую гегемонию доллара. Такое предсказание сделали эксперты инвестиционной компании Mizuho International Plc, проанализировав ситуацию на фондовых рынках и позиции основных мировых валют.

Экономические специалисты уверены, что избирательный процесс в Соединенных Штатах Америки может серьезно сыграть на руку укреплению евро и даже позволит ему забрать у доллара статус главной валюты. Аналитики не исключают, что он может серьезно ослабнуть, если к власти придет представитель Демократической партии Джо Байден.

«Ожидание победы демократов, вероятно, сыграло роль в ослаблении доллара и усилении евро. Продолжится ли эта тенденция до самых выборов будет зависеть от того, с какими шансами подойдут к выборам соперники», — заявил представитель лондонского MUFG Bank Ltd. Ли Хардман.

Однако политическая ситуация, возникшая в США, вряд ли сулит доллару счастливое будущее, поскольку у Вашингтона уже давно фиксируются огромные дефициты текущих счетов, которые указывают, что американские активы значительно переоценены. Это, в свою очередь, демонстрирует, что доллар вне зависимости от результатов выборов отправится в свободное падение, отдав «корону» евро.

«Он (евро. — Прим. ФАН) может конкурировать с долларом, чтобы стать главной западной валютой для торговых операций», — резюмировали специалисты.

Ранее эксперты британского издания The Economist высказались о будущем американской валюты. Они пришли к выводу, что мировое господство доллара обеспечено настолько, насколько обеспечено глобальное лидерство США.