На Украине националисты начали сбор денег для белорусского «майдана»

Сразу несколько крайне правых украинских организаций и группировок начали широкомасштабную кампанию по финансированию антиправительственных выступлений на территории Белоруссии. О своем намерении выделить деньги на так называемые акции неповиновения в Минске, Гродно, Бресте и других крупных городах РБ заявили как активисты «Тризуба Степана Бандеры», «Национального корпуса» и «С-14» (все организации запрещены в Российской Федерации), так и радикалы из менее известных националистических формирований. При этом официальный Киев утверждает, что не только не имеет отношения к подобной инициативе, но и не располагает рычагами давления на кураторов данного проекта. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Киевлянин Владимир Степанчук считает себя творцом новой истории Белоруссии, а все потому, что на днях он продал свою старенькую иномарку и перечислил около пяти тысяч американских долларов белорусским оппозиционерам. Соответствующий счет недавно был открыт одной из ячеек украинского «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ).

«Поддержи братьев-белорусов в борьбе против распространения влияния Москвы», — говорилось в рекламном объявлении националистов.

Степанчук воспринял эту фразу как призыв к действию.

«Я воевал [против правительственных сил Украины] на Майдане Независимости в 2014-м, нам тогда очень не хватало денег для борьбы, — резюмировал пятидесятилетний Владимир на форуме в Интернете. — Пусть у тех, кто ненавидит нынешнюю власть Минска, получится все быстрее и лучше, чем у нас, украинцев, 6,5 лет назад».

Свою пенсию за два месяца на «алтарь белорусской революции» положила и жительница Тернопольской области Марьяна Ч.

«Свобода превыше всего, мы это уже узнали, пусть теперь это узнают в Белоруссии, — заявила восьмидесятилетняя женщина, которая, по ее собственным словам, была на Майдане в Киеве с первого до последнего дня. — Нам [на Украине] хочется, чтобы и белорусы, участвующие в протестах, ни в чем не нуждались».

На вопрос, а не будут ли использованы такие пожертвования для приобретения оружия и спонсирования массовых беспорядков, Марьяна ответила отрицательно:

«Да нет, мы же даем понемногу».

Подобную уверенность развенчивают сами украинские радикалы.

«Сегодня мы уже насобирали приличную сумму, которой вполне хватит для выплаты стабильной зарплаты уволившимся с центральных белорусских телеканалов, радиостанций и газет журналистам, — сказал Федеральному агентству новостей активист «Национального корпуса», участник так называемой АТО в Донбассе Юрий по прозвищу Сокира. — В обозримом будущем мы сможем не только спонсировать палаточные городки в РБ, но и снарядим в Белоруссию собственные хорошо обученные подразделения «борцов за свободу».

Уже снаряжают. Основатель «Правого сектора» Дмитрий Ярош фактически признался, что украинские националисты инструктировали белорусских радикалов, а в настоящее время формируют собственные отряды для митингов. На своей странице в одной из социальных сетей Ярош заявил, что его подчиненные организовывали на Украине учения для потенциальных участников массовых белорусских беспорядков. Кроме того, по некоторым данным, сотни украинских боевиков уже нелегально переправились в республику для «физической и моральной поддержки» участников антипрезидентских и антиправительственных выступлений.

«На этом фоне украинские власти ничего не могут поделать: Киев долгое время открыто заигрывал со своими националистами, — рассказал корреспонденту ФАН на основе полной конфиденциальности бывший сотрудник антитеррористического отдела при МВД Украины. — В итоге сегодня украинские радикалы имеют налаженные каналы переброски в Белоруссию «новых революционеров», а потоки финансовой помощи несогласным в РБ нарастают с каждым днем».

По словам эксперта, в создавшейся обстановке украинским правоохранителям необходимо объединить усилия с белорусскими коллегами и совместно противостоять радикалам.

«Но этого не произойдет. Не так давно команда Зеленского объявила о намерении временно приостановить все контакты с Минском», — сказал собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.