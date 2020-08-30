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На Украине националисты начали сбор денег для белорусского «майдана»

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На Украине националисты начали сбор денег для белорусского «майдана»

Сразу несколько крайне правых украинских организаций и группировок начали широкомасштабную кампанию по финансированию антиправительственных выступлений на территории Белоруссии. О своем намерении выделить деньги на так называемые акции неповиновения в Минске, Гродно, Бресте и других крупных городах РБ заявили как активисты «Тризуба Степана Бандеры», «Национального корпуса» и «С-14» (все организации запрещены в Российской Федерации), так и радикалы из менее известных националистических формирований. При этом официальный Киев утверждает, что не только не имеет отношения к подобной инициативе, но и не располагает рычагами давления на кураторов данного проекта. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Киевлянин Владимир Степанчук считает себя творцом новой истории Белоруссии, а все потому, что на днях он продал свою старенькую иномарку и перечислил около пяти тысяч американских долларов белорусским оппозиционерам. Соответствующий счет недавно был открыт одной из ячеек украинского «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ).

«Поддержи братьев-белорусов в борьбе против распространения влияния Москвы», — говорилось в рекламном объявлении националистов.

На Украине националисты начали сбор денег для белорусского «майдана»

Степанчук воспринял эту фразу как призыв к действию.

«Я воевал [против правительственных сил Украины] на Майдане Независимости в 2014-м, нам тогда очень не хватало денег для борьбы, — резюмировал пятидесятилетний Владимир на форуме в Интернете. — Пусть у тех, кто ненавидит нынешнюю власть Минска, получится все быстрее и лучше, чем у нас, украинцев, 6,5 лет назад».

Свою пенсию за два месяца на «алтарь белорусской революции» положила и жительница Тернопольской области Марьяна Ч.

«Свобода превыше всего, мы это уже узнали, пусть теперь это узнают в Белоруссии, — заявила восьмидесятилетняя женщина, которая, по ее собственным словам, была на Майдане в Киеве с первого до последнего дня. — Нам [на Украине] хочется, чтобы и белорусы, участвующие в протестах, ни в чем не нуждались».

На вопрос, а не будут ли использованы такие пожертвования для приобретения оружия и спонсирования массовых беспорядков, Марьяна ответила отрицательно:

«Да нет, мы же даем понемногу».

На Украине националисты начали сбор денег для белорусского «майдана»

Подобную уверенность развенчивают сами украинские радикалы.

«Сегодня мы уже насобирали приличную сумму, которой вполне хватит для выплаты стабильной зарплаты уволившимся с центральных белорусских телеканалов, радиостанций и газет журналистам, — сказал Федеральному агентству новостей активист «Национального корпуса», участник так называемой АТО в Донбассе Юрий по прозвищу Сокира. — В обозримом будущем мы сможем не только спонсировать палаточные городки в РБ, но и снарядим в Белоруссию собственные хорошо обученные подразделения «борцов за свободу».

Уже снаряжают. Основатель «Правого сектора» Дмитрий Ярош фактически признался, что украинские националисты инструктировали белорусских радикалов, а в настоящее время формируют собственные отряды для митингов. На своей странице в одной из социальных сетей Ярош заявил, что его подчиненные организовывали на Украине учения для потенциальных участников массовых белорусских беспорядков. Кроме того, по некоторым данным, сотни украинских боевиков уже нелегально переправились в республику для «физической и моральной поддержки» участников антипрезидентских и антиправительственных выступлений.

На Украине националисты начали сбор денег для белорусского «майдана»

«На этом фоне украинские власти ничего не могут поделать: Киев долгое время открыто заигрывал со своими националистами, — рассказал корреспонденту ФАН на основе полной конфиденциальности бывший сотрудник антитеррористического отдела при МВД Украины. — В итоге сегодня украинские радикалы имеют налаженные каналы переброски в Белоруссию «новых революционеров», а потоки финансовой помощи несогласным в РБ нарастают с каждым днем».

По словам эксперта, в создавшейся обстановке украинским правоохранителям необходимо объединить усилия с белорусскими коллегами и совместно противостоять радикалам.

«Но этого не произойдет. Не так давно команда Зеленского объявила о намерении временно приостановить все контакты с Минском», — сказал собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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