Гигантский воздушный змей на Тайване унес в небо трехлетнюю девочку

Тайбэй, 30 августа. Трехлетняя девочка на Тайване улетела в небо на «хвосте» воздушного змея. Гигантское полотно от сильного ветра бросало в разные стороны.

Инцидент произошел на фестивале воздушных змеев и попал на видео. Участники праздника готовили красное полотно к запуску и не заметили, как к змею подошла девочка.

Ребенок схватился за конец полотна и взлетел в небо. Очевидцы в ужасе начали кричать, поднимая руки в воздух и пытаясь поймать девочку.

Малышка крепко ухватилась руками за «хвост» змея и не разжала пальцы до самого приземления. Ребенок не получил травм, но был сильно напуган.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина получил травму, катаясь на кайте по снегу.