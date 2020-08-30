Басков признался, что в его доме наконец-то появилась женщина

Москва, 30 августа. Певец Николай Басков сделал признание о том, что в его доме наконец-то появилась женщина — домработница, в обязанности которой входит уход за его шотландской кошкой Шанель. Об этом певец рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Певец признался в том, что изначально приобретал животное для матери, но влюбился в котенка с первого взгляда и понял, что оставит его себе.

«Когда подрастет, то куплю ошейник с бриллиантами и буду водить на все светские мероприятия. Пришлось привести в особняк домработницу. Она убирается. Все делает. Я переживаю за своего питомца. Спрашиваю, к примеру, у женщины, сколько раз кошка ходила в туалет», — заявил Басков.

Помимо кошки артист мечтает еще и о супруге. После его развода прошло 13 лет, с тех пор у него были серьезные отношения с балериной Анастасией Волочковой, моделями Оксаной Федоровой и Викторией Лопыревой. Однако до брака дело так и не дошло.

«Хочу, как у всех — кошек, собак, супругу. Хочу позитивную жену. Когда женюсь, то родовое гнездо построю. После сорока лет совсем другие отношения между людьми, поэтому мечтаю о свадьбе», — откровенно сказал певец.

Недавно артист признался, что питает симпатию сразу к нескольким девушкам. Он отметил, что его сердце занято, но лишь «наполовину». Также артист рассказал, то уже давно не увлекается беспорядочными связями в связи со своим возрастом, а предпочитает ответственно подходить к выбору будущих возлюбленных.

Ранее Басков похвастался резким похудением. По словам певца, он сидел на жесткой диете, занимался спортом и принимал БАДы. Басков признался, что это была большая работа над собой.