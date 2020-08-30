Стало известно, что Легкоступова умерла с 33-тысячным долгом за коммуналку

Москва, 30 августа. Певица Валентина Легкоступова в последние полгода не оплачивала коммунальные услуги, теперь за ее квартирой в спальном районе Москвы числится долг в 33 тысячи рублей. Об этом рассказали в эфире программы «Ты не поверишь!».

Журналисты НТВ отправились к дому звезды, чтобы поговорить с соседями о том, как она жила после замужества с последним супругом яхтсменом Юрием Фирсовым. Однако поднявшись к квартире певицы обнаружили на двери уведомление о задолженности.

«Напоминаем вам, что по состоянию на 7 августа 2020 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 33 002,45 рублей», — сообщается в уведомлении.

Из выпуска «Ты не поверишь!» также стало известно, что после свадьбы Легкоступова и Фирсов буквально заперлись в квартире певицы. Племянник яхтсмена рассказал журналистам, что ни артистка, ни ее супруг не пускали на порог никого, включая детей. Значит, Фирсов не помогал жене покрывать бытовые расходы, в том числе на ЖКХ.

Валентины Легкоступовой не стало 14 августа на 55-м году жизни в одной из московских больниц. В медучреждение певица попала за неделю до смерти с травмой головы и многочисленными синяками и ушибами. Фирсов, который был госпитализирован вместе с женой, рассказывал, что она получила увечья, когда упала в ванной в своей квартире. По его словам, еще два дня после этого она чувствовала себя нормально, но на третий ей стало хуже.

Многих из окружения певицы поразила история яхтсмена. Исполнительница Ольга Зарубина, для которой Легкоступова была близкой подругой, вовсе не поверила версии Фирсова и обвинила его в смерти артистки. Звезда очень резко отозвалась о мужчине, отметив, что в его истории о травме жены все очень «мутно».