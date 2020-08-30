Ищенко объяснил, зачем Россия вкладывала огромные деньги в Украину

Киев, 30 августа. Известный политолог Ростислав Ищенко высказался о разрыве экономических связей между Украиной и Россией, который произошел на фоне кризиса в отношениях двух стран в 2014 году.

Ищенко обратил внимание, что до 2014 года Москва активно поддерживала украинское производство, инвестируя в него огромные средства. Однако ситуация кардинально изменилась после того, как Киев в одностороннем порядке прекратил партнерские отношения с российскими компаниями.

Украинский политолог объяснил, зачем Россия в 90-х годах вкладывала огромные деньги в соседнее государство. По его словам, средства направлялись для того, чтобы Киев не разорвал с Москвой экономические связи. Нужно было финансировать страну до тех пор, пока РФ не перестала бы зависеть от украинского производства. Однако позже ситуация кардинально изменилась, а российские предприятия в 2014 году не пострадали от подобного решения Киева.

«Для России это было не только не смертельно, но даже не особо больно. Но это 2014 год, а не 1994 год. В 1994 году это бы угробило половину российской экономики. И деньги вкладывались именно в то, чтобы эти республики не сделали в 1994 году то, что сделали в 2014 году. Россия вкладывалась в свое будущее», – пояснил Ищенко.

Политический эксперт обратил внимание, что на данный момент ситуация резко изменилась, а Россия проводит в отношении Украины совершенно другую экономическую политику. Он указал, что Москва практически полностью устранила зависимость от украинских предприятий.

Ранее Ищенко заявил, что в ближайшем будущем Украину ждет раскол на десять и более частей, некоторые из которых объявят о желании присоединиться к России. Эксперт уверен, что подобный сценарий будет грозить для страны серьезными последствиями, поскольку власть сосредоточится в руках олигархов.