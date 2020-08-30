Националисты в Одессе устроили драку с представителями ЛГБТ и полицией

Одесса, 30 августа. Украинские националисты вступили в схватку с сотрудниками правоохранительных органов, которые охраняли представителей ЛГБТ-сообщества на Думской площади в Одессе, сообщает портал 048.ua.

Столкновение произошло на Думской площади города, где в 15.00 по местному времени должен был начаться марш ЛГБТ по названием «Одесса-Прайд 2020». Представители националистической организации «Традиция и порядок» также пришли на площадь, чтобы выразить свое несогласие с проведением ЛГБТ-акции.

Участники организации «Традиция и порядок» завязали потасовку, забрасывая полицейских и членов ЛГБТ-движения яйцами и используя газовые баллончики. В драку вмешались правоохранительные органы, по их данным пять активистов было задержано. По данным «Традиции и порядка» пострадало 10 активистов организации.

Отметим, что организация «Традиция и порядок» позиционирует себя как консервативное, умеренно-традиционалистское движение. Но акции движения носят резко антироссийский, националистический характер. Например, члены движения требуют полностью изгнать Россию из украинского национального бизнеса, участвуют в вандализме — так называемой декоммунизации — например, прошлым летом именно они изувечили бюст маршала Жукова в Харькове.

Ранее нападение на активиста ЛГБТ-движения было совершено в Ярославле. Десантники в День воздушно-десантных войск (ВДВ) напали на молодого человека, выступившего с одиночным пикетом в поддержку ЛГБТ. В ситуацию также вмешались сотрудники полиции.