Эстония санкциями против Белоруссии лезет «вперед батьки в пекло»

Минск, 30 августа. Власти Эстонии на фоне событий, происходящих в Белоруссии, пытаются заработать дополнительные политические очки, демонстрируя готовность ввести санкции против Минска. Об этом заявил белорусский политолог Алексей Дзермант, комментируя планы Таллина по организации дополнительных ограничений против официальных белорусских представителей.

Ранее стало известно, что эстонские власти на специальном заседании правительства приняли решение о введении санкций против нескольких белорусских граждан. Таким образом Эстония стала первой страной, которая приняла решение реализовать ограничительные меры в отношении Минска.

Комментируя подобную ситуацию, Дзермант заявил, что Эстония попросту пытается самоутвердиться на событиях в Белоруссии, а также заработать дополнительные политические очки, выставляя данные меры напоказ перед странами Запада. По его мнению, речь идет не только о политическом давлении на Минск, но также о вмешательстве во внутренние дела Белоруссии.

«По сути, Эстония просто услужливо лезет «вперед батьки в пекло». Для маленького государства это всего лишь возможность самоутвердиться и получить какие-то бонусы от своих более увесистых хозяев», – заявил белорусский политический эксперт.

Алексей Дзермант уверен, что новые санкции, которые ввела Эстония, не скажутся на политической жизни в Белоруссии и никак не отразятся на внутренней и внешней политике этой страны. Таллин фактически ввел некие персональные санкции, которые не приведут к серьезным последствиям для Минска.

Ранее в Литве прокомментировали решение президента Белоруссии Александра Лукашенко ввести ответные санкции против Вильнюса. Литовский министр экономики Римантас Синкявичюс заявил, что Минск может нанести ущерб своей экономике.