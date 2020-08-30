СК Белоруссии возбудил более 50 уголовных дел из-за угроз госслужащим

Минск, 30 августа. Более 150 случаев угроз в адрес должностных лиц зафиксировано в Белоруссии, возбуждено свыше 50 уголовных дел. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

«Только за последние два дня возбуждено более десяти уголовных дел по данным фактам, а с начала августа — порядка пятидесяти», — говорится в сообщении ведомства.

В СК Белоруссии уточнили, что угрозы поступили как членам избирательных комиссий, так и депутатам с требованием сложить полномочия, судьям, учителям и многим другим государственным служащим. Им и их близким пригрозили расправой из-за исполнения служебных обязанностей.

«Нередко угрозы физической расправы и оскорбления перерастают в реальное насилие и умышленное повреждение имущества», — добавили в СК республики.

Ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов 9 августа. По данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко заручился поддержкой 80,1% избирателей. Его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов.

С результатами выборов согласились далеко не все жители республики. Оппозиция стала устраивать несанкционированные акции, требуя провести новое голосование.

В воскресенье помощник президента Белоруссии Николай Латышенок вышел к протестующим, которые собрались у здания резиденции главы республики в Минске. Он подчеркнул, что верит в честность прошедших выборов, и призвал митингующих решать все вопросы мирным путем.