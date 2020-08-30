Поклонников восхитила 14-летняя дочь Зудиной и Табакова

Москва, 30 августа. Известная российская актриса Марина Зудина опубликовала видео со съемок своей 14-летней дочери Марии. Красавица-дочка очень похожа на своего отца — Олега Табакова.

Зудина рассказала, что в 14-15 лет выглядела совсем как Маша. У нее не было таких ярких нарядов, но она все равно была очень счастливой.

Поклонники оценили видео, они назвали Машу очень женственной и красивой. Грациозность девочки восхитила фанатов.

«Мне кажется, что подобная грациозность очень нужна современным женщинам. Как некий ориентир, напоминалка о самой сути. Ведь в заботах забываем, что мы именно женщины, а не рабочие лошади!» — прокомментировала поклонница. «Сразу вспомнились фильмы «Валентин и Валентина», «Вам и не снилось» и другие фильмы нашего детства. Хочется, чтоб у наших детей было счастливое будущее», — добавила другая подписчица. «Я сначала подумала, что это вы», — написала актриса МХТ имени Чехова Наталья Швец.

Марина Зудина — вторая супруга Олега Табакова, она родила двух детей знаменитому режиссеру. Сын — Павел Табаков пошел по стопам отца, он снимается в кино. Мария Табакова пока учится в школе, но тоже заинтересована актерской профессией.

Ранее Зудина рассказала, на какие жертвы ей пришлось пойти, чтобы выйти замуж за Табакова.