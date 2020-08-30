Вдовец Легкоступовой готовится уйти на яхте в море

Москва, 30 августа. Юрий Фирсов, вдовец певицы Валентины Легкоступовой, ожидает решения правоохранительных органов, после чего собирается уйти в море на яхте. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Фирсов и Легкоступова заключили брак за месяц до трагической гибели певицы. В сентябре молодожены планировали отправиться в регату с компанией друзей. После смерти артистки вдовец ожидает решения правоохранительных органов, которое появится в сентябре. После этого он отправится в морское плаванье один.

«Думайте, люди, далекие от моря, что хотите. Море мне нужно, как воздух, как возможность жить и выжить. У меня нет другого пути… Спасаюсь я так, чтобы не сдохнуть с тоски…» — написал Фирсов.

Некоторые из пользователей Facebook подвергли его позицию критике, считая плаванье способом уйти от проблем и реальности.

«А где же горе?» — задал риторический вопрос Александр Чернышев. «Косвенная вина Юрия, конечно же, есть... Зачем, будучи запойным, вы заморочили голову такой женщине? Было бы неплохо, бы если в память о ней вы завязали с алкоголизмом, а не уплывали от проблем», — обвинила яхтсмена Лариса Баженова.

В противовес комментаторам коллега Фирсова Нелли Лосикова считает, что яхтсмен не виноват в гибели своей супруги. Она уверена, что до трагедии пара жила в абсолютном счастье и гармонии.

«Фирсов — это человек, который входит в десятку лучших шкиперов, он способен объединять сильных духом людей — среди них много бизнесменов, которые приезжают к нему из года в года. Если бы не случилась эта ситуация, то Юрий и Валентина были бы очень счастливы…», — заявила она.

Ранее Фирсов попросил прощения у матери Легкоступовой за то, что «не уберег» ее дочь и «не держал ее за руку каждую секунду».

Первый супруг артистки, музыкант Игорь Кушнарев, заявил, что Фирсов буквально держал певицу в заложницах. По его словам, третий муж постоянно брал телефон вместо Легкоступовой и придумывал отговорки, чтобы она не смогла общаться с дочерью и родными.