Климатолог предупредила россиян о суровой зиме в 2020 году

Москва, 30 августа. Зима в нынешнем году, вероятнее всего, будет суровой, первые морозы могут наступить уже в начале ноября, предупредила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.

Специалист уверена на 90%, что холода будут по-настоящему серьезными, поскольку лето было жарким. Однако она считает, что морозы вряд ли продлятся всю зиму.

«Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется», — цитирует климатолога URA.RU.

По словам Пестряковой, Гидрометцентр тоже предварительно сообщает о сильных морозах зимой 2020 года. Синоптики считают, что и осень будет прохладной. Теплая погода, по их прогнозам, продлится несколько дней, а затем начнется постепенное похолодание.

Пестрякова ожидает, что более точный прогноз специалисты Гидрометцентра выпустят в сентябре.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее опроверг информацию о наступлении «бабьего лета» 14 сентября, как гласит народная примета. По его словам, четкой даты нет, но этот период зачастую наступает в сентябре или первой декаде октября. Он объяснил, что метеорологическое «бабье лето» связано с приходом азовского антициклона. Это довольно редкое явление — случается около двух раз в три года.