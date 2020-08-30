Бородина рассказала, на что потратила 300 тысяч за один поход в ЦУМ

Москва, 30 августа. Ведущая скандального телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина удивила подписчиков новым постом, где подробно рассказала об итогах своего похода в один из главных магазинов столицы.

На своей странице в Instagram Бородина похвасталась обновками из ЦУМа. Она выложила запись, в которой сообщила, что очередной поход в торговый центр обошелся ей в 300 тысяч рублей. На эти деньги телеведущая приобрела солнцезащитные очки от Chanel и Valentino, кроссовки и босоножки Gucci и аксессуары Dior, среди которых были серьги и панама.

Знаменитость отметила, что во время шоппинга не забыла и о своих коллегах по цеху. У ведущего «Дома-2» Влада Кадони недавно был день рождения, по этому случаю Бородина решила порадовать его новеньким спортивным костюмом в его любимом оливковом цвете. Как отмечает «СтарХит», получатель подарка пришел в восторг от такого презента и поблагодарил коллегу за внимание.

Бородина не в первый раз делится с интернет-пользователями списком своих элитных покупок. Совсем недавно телеведущая продемонстрировала в социальных сетях новенькие часы Cartier, стоимость которых превышает 760 тысяч рублей.

За излишнюю открытость телеведущую нередко критикуют хейтеры. По их мнению, она делает все исключительно напоказ и много хвастается. Сама Бородина уверена, что заслуживает шикарной жизни, поскольку заработала свое тяжелым трудом и упорством.

Ранее возлюбленный Бородиной Курбан Омаров поздравил свою супругу с попаданием в список Forbes самых высокооплачиваемых российских блогеров. Он опубликовал пост, в котором похвастался тем, что ему теперь не надо работать, потому что жена получает около 770 тысяч долларов в год.