Астрологи объяснили, как найти подход к подросткам разных знаков зодиака

Москва, 30 августа. Астрологи рассказали, что подростки разных знаков зодиака могут быть совершенно непредсказуемыми. И найти общий язык порой с ними непросто.

Овны проявляют упрямство, особенно, когда им кто-то мешает осуществить задуманное. Родителям нужно направлять таких детей и давать им мотивацию.

Тельцы растут слишком самостоятельными, они спокойны и доброжелательны. Взрослым лучше не мешать им заниматься своими делами, Тельцы оценят, что им предоставили свободу выбора.

Иногда Близнецы чересчур болтливы. Даже если вам не хочется слушать их болтовню, постарайтесь быть терпеливыми. Ранимость раков общеизвестна. Таким детям нужно больше любви и заботы, чем остальным.

Самый простой подход к подросткам-Львам — восхищаться ими. Они готовы горы вернуть ради родительского одобрения, передает «Пятый канал».

Мамам нелегко с Девами из-за их вредности. В подростковом возрасте эта черта обостряется. Лучше воспринимать Дев такими, какие они есть, и не ломать характер.

Весам нужно помочь справляться с нерешительностью. Для воспитания Скорпионов важен баланс между строгостью и свободой. Иначе подростки этого знака сядут вам на шею.

Стрельцам нравится заниматься всем сразу, просто разрешите ему попробовать разные виды деятельности. Со временем он выберет занятие по душе.

Родители не должны переживать за Козерогов. Пусть им не нравятся вечеринки и походы в гости к друзьями. Они сами найдут себе дело.

С Водолеями нужно разговаривать на равных, подросток оценит, что его воспринимают как взрослого. А с Рыбами будьте осторожны: они расстраиваются от любого дурного слова.