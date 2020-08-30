В Германии запретили купаться в реке после встречи рыбаков с крокодилом

Берлин, 30 августа. Власти района Бургенланд в Германии ввели запрет на купание в реке Унструт из-за крокодила, которого встретили рыбаки.

Поиски рептилии ведутся с пятницы на границе между федеральными землями Тюрингия и Саксония-Анхальт. В четверг власти получили сообщения о крокодиле рядом с городом Лауха.

Появление рептилии стало причиной запрета на купание. Заходить в воду нельзя будет до 6 сентября на отрезке между границей с Тюрингией и местом слияния с рекой Заале.

Пока крокодила обнаружить не удалось, как и следов его пребывания. Активные поиски рептилии продолжаются.

В начале августа жители одной из деревень в индонезийской деревне Бангка-Белитунг выловили при помощи сетей с острыми лезвиями крокодила гигантских размеров. Суеверных селян настолько впечатлила рептилия, что они приняли ее за демона и обезглавили. Передавать водного обитателя представителям агентства по заповедникам рыбаки отказались.

А недавно на берег Сахалина выбросило тушу загадочного существа. Ученые из филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) предположили, что это плавун или клюворыл, которые обитают на глубине.