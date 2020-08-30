Донбасс сегодня: перемирие сорвано, бунт в ВСУ, торговля оружием процветает в зоне ООС

Донбасс, 30 августа. Украинские войска обстреляли ДНР из гранатометов и стрелкового оружия. Десантники ВСУ пойманы при попытке продажи партии гранатометов и боеприпасов. Солдаты Киева отказываются выполнять свои обязанности до ротации. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские войска нарушили перемирие, обстреляв позиции Народной милиции Донецкой Народной Республики на Горловском и Мариупольском направлениях. Защитники ДНР зафиксировали два обстрела с применением стрелкового оружия и автоматического гранатомета.

Кроме того, Вооруженные силы Украины продолжают оборудовать новые позиции вблизи линии боевого соприкосновения, следует из отчета мониторинговой миссии ОБСЕ. В районе Новолуганского иностранный беспилотник зафиксировал продление системы траншей ВСУ более, чем на 100 метров.

Прямо возле жилых домов населенных пунктов Водяное и Славное киевские силовики разместили боевую бронированную технику, говорится в отчете ОБСЕ. А в Мариуполе на одном из гражданских объектов размещены боевая разведывательная машина и гусеничные минные заградители.

Бунт в ВСУ

В передовых частях украинской армии снова назревает бунт. В луганском управлении Народной милиции сообщили о задержке ротации подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в связи со вспышкой коронавируса в 80-й бригаде, которая и должна была сменить десантников в зоне ООС. Из-за этого более 150 военнослужащих отказались выполнять свои обязанности до прибытия им на смену других солдат.

Хищение оружия в зоне ООС принимает угрожающие масштабы

Несмотря на карантин и иные ограничительные меры, введенные украинским правительством в стране из-за коронавируса, каналы незаконных вывоза и продажи оружия из зоны Операции объединенных сил лишь расширяются и продолжают наращивать угрозу безопасности государства. В управлении Народной милиции ДНР сообщают о задержании сотрудниками СБУ четырех десантников 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ при очередной попытке сбыта крупной партии оружия и боеприпасов.

«Защитники» Украины задержаны в районе села Березовое Донецкой области. Ассортимент товаров предприимчивых военных более чем внушительный: ручные противотанковые гранатометы, гранаты и запалы к ним. Кроме того, в схронах задержанной группы военнослужащих спецслужбисты нашли еще около 10 тысяч патронов, гранаты Ф-1 и РГД-5 и противотанковые гранатометы. Все это также планировалось продать.