Помощник Лукашенко пообщался с протестующими у резиденции президента

Минск, 30 августа. Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок вышел к протестующим, которые собрались у здания резиденции главы республики в Минске.

Помощника главы государства встретили несколько сотен человек. Латышенок пообщался с протестующими. Он заявил, что верит в честность президентских выборов, а также призвал митингующих решать все вопросы мирным путем, передает ТАСС.

«Неоднократно было сказано, давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую конституцию», — сказал Латышенок.

В разгар протестной акции в Минске начался сильный дождь, после чего манифестанты начали покидать площадь у здания резиденции главы государства.

9 августа состоялись выборы президента Белоруссии. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. При этом Тихановская заявила, что не признает результаты голосования.

После голосования в столице Белоруссии вспыхнули несанкционированные протестные акции. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы не допустить беспорядков.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране управлялись из-за границы. По его словам, спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии.