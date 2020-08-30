Племянник Фирсова раскрыл детали свадьбы и жизни Легкоступовой с яхтсменом

Москва, 30 августа. Племянник яхтсмена и вдовца Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова раскрыл подробности совместной жизни и свадьбы певицы с дядей. По его словам, торжество отмечалось в Сочи, детей артистки на нем не было.

Оказалось, что до брака будущие супруги пять лет переписывались, поэтому регистрацию их отношений нельзя назвать совсем спонтанной. Хотя торжество по этому случаю Легкоступова и Фирсов действительно организовали очень быстро. Как отметил мужчина, «буквально за день».

«Свадьба была достаточно спонтанная, потому что до этого были карантинные меры. Буквально за день они все это организовали. Потом они поехали к родственникам Валентины в Феодосию и там повенчались», — рассказал он в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

По словам племянника Фирсова, яхтсмен брал возлюбленную на многие регаты. Они вместе участвовали в соревнованиях в Макао, на Кипре и в Турции.

После брака молодожены закрылись в московской квартире певицы и никого не впускали. Родственник Фирсова заверил, что этого хотела и сама артистка. Соседи никогда не слышали ссор и не замечали подозрительного поведения супругов.

Легкоступова скончалась 14 августа в возрасте 54-х лет, напоминает «Газета Кемерова». В этот момент она была в больнице и находилась в коме.

Актер и друг исполнительницы Владимир Березин после ее смерти сказал телеканалу «360», что певицы не стало именно в тот период жизни, которого она больше всего ждала.