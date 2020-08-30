Появилось видео перехвата бомбардировщика США истребителями Су-27

Москва, 30 августа. Видео, на кадрах которого запечатлено, как два истребителя Су-27 отгоняли американский бомбардировщик B-52 от границ России, появилось в Сети.

Ролик снят из кабины самолета ВВС США. На записи видно, как российские истребители летят сбоку от B-52. В какой-то момент один из них «махнул» американским военным крылом, показав боекомплект, после чего пролетел над бомбардировщиком и скрылся. Затем появился второй истребитель.

Когда произошел перехват, на видео не уточняется. Однако Минобороны РФ сообщало, что российские истребители были подняты в воздух из-за американского бомбардировщика в пятницу. B-52 приближался к государственной границе России. По данным Национального центра управления обороной (НЦУО), экипажи Су-27 приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту, чтобы идентифицировать его. Нарушения границы допущено не было.

ВВС США впоследствии заявили, что российские истребители «непрофессионально» перехватили B-52, «создали турбулентность и ограничивали способность к маневрированию». Военный аналитик Вадим Козюлин в разговоре с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что российские пилоты послали американцам четкий и понятный сигнал. Он отметил, что обвинения со стороны США «уже стали рутиной».