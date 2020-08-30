Бледанс пригласила россиян на фестиваль сыра в Подмосковье

Москва, 30 августа. Известная актриса Эвелина Бледанс пригласила россиян на фестиваль «Сыр. Пир. Мир», который проходит в подмосковной Истре.

Бледанс призналась в любви к сыру. Она сообщила поклонникам, что в ее холодильнике всегда много сыра.

«Любите ли вы сыр так, как люблю его я? Твердый или мягкий, желтый или белый, я люблю его в любом виде», — написала звезда на странице в Instagram.

Бледанс рассказала, что на фестиваль приехали почти четыреста фермеров со всей России. Они представили пятьсот сортов сыра, колбасы, натуральный квас и сладости.

На площадке фестиваля можно найти мед, молочные продукты и домашние вина. По словам актрисы, из-за эпидемии коронавируса фермеры остались без клиентов. И «Сыр. Пир. Мир» призван помочь им реализовать свою продукцию, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее Бледанс рассказала, что на жизнь ей не нужно много денег. Поклонники постоянно помогают звездам, пояснила она. В салонах красоты делают бесплатно процедуры, в магазинах предлагают одежду в обмен на рекламу в соцсетях. Как сказала актриса, звезд всегда «покормят, приютят и выгуляют».