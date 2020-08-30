МВД Белоруссии сообщило о нападении на автомобиль милиции в Минске

Минск, 30 августа. Протестующие повредили автомобиль милиции, который дежурил на акции протеста в Минске. Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии в Telegram-канале.

По данным ведомства, автомобиль милиции и находившиеся в нем правоохранители обеспечивали общественный порядок во время несанкционированной протестной акции около площади Независимости. Толпа митингующих набросилась на служебный автомобиль, в результате чего транспортное средство получило существенные повреждения.

«Возле площади Независимости в Минске толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что правоохранителям удалось задержать троих нападавших, которые были доставлены в районное отделение милиции.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Позднее Тихановская заявила об отказе признать результаты голосования.

После голосования в столице Белоруссии начались акции протеста. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы не допустить беспорядков.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране управлялись из-за границы. По его словам, спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии.