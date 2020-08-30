Врач объяснила, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

Москва, 30 августа. Мужчины в полтора раза чаще женщин умирают при тяжелом течении коронавирусной инфекции. Об этом заявила доктор медицинских наук, врач-инфекционист Елена Малинникова.

«По всему миру было показано, что мужчины в полтора раза чаще, к сожалению, имеют летальный исход, чем женщины. Именно тестостерон является неким проводником проникновения вируса в клетку», — рассказала Малинникова в эфире телеканала «Россия-1».

По мнению академика РАН Арега Тотоляна, восприимчивость к коронавирусу также зависит от количества рецепторов, через которые вирус проникает в эпителиальную клетку человека.

«Во-первых, с возрастом увеличивается число этих рецепторов. А во-вторых, у курильщиков серьезно выше уровень этих рецепторов», — пояснил он.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам выяснили, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает более 24,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни 837 тысяч человек.

В России зафиксировано более 990 тысяч случаев, 17 тысяч человек умерли. Более 807 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ, вакцина поступит в гражданский оборот в ближайшее время.