Семьям с онкобольными рассказали, как уберечься от коронавируса

Москва, 30 августа. Семьям, в которых есть больные раком, нужно создавать в доме специальный режим, учитывая риск распространения коронавируса. Об этом рассказал главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

По его словам, самодисциплина каждого из членов такой семьи будет играть особо важную роль с началом осени, то есть нового учебного года, когда дети начнут ходить в школу. Учащиеся могут принести инфекцию родным.

«Члены семьи должны соблюдать самодисциплину. Необходимы специальные корытца с жидкостью, которой мы руки обрабатываем: вирус тяжелый, он оседает на поверхностях. Человек приходит с улицы — стоит 30 секунд в этом тазике. Перчатки и маска утилизируются, а дома рекомендовано надеть свежую маску», — объяснил врач.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн говорил, что заразиться коронавирусом можно даже не выходя из дома. Он отмечал, что полностью обезопасить себя от инфекции нельзя, но минимизировать риск заражения вполне реально. Для этого нужно протирать все предметы, с которыми приходится контактировать, передает телеканал «360».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в начале августа сообщила, что новый коронавирус сохраняется на различных поверхностях новый вирус до 48 часов, но гибнет от любого дезинфицирующего средства.