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Интеллектуальный биатлон провели на форуме «Армия-2020»

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Интеллектуальный биатлон провели на форуме «Армия-2020»

Кубинка, 30 августа. Шахматный турнир с боевой стрельбой состоялся на площадке Международного военно-технического форума «Армия-2020», сообщили в пресс-центре форума. 

В состязании приняли участие более 60 человек. Интеллектуальный биатлон прошел в два этапа: шахматный блиц и выполнение нормативов из стрелкового оружия.

Интеллектуальный биатлон провели на форуме «Армия-2020»

Участникам выдавали столько патронов, сколько фигур они выиграли у соперника во время шахматной партии. В финале оказались 12 человек.

«По результатам игры мы считаем очки: пешка — одно очко, слон — два и далее до ферзя — пять. Максимальное число баллов, если выбить все фигуры — 27. За мат мы присваиваем 30 очков», — рассказал заместитель начальника управления ГУ научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ Василий Елистратов.

На турнире развернулась настоящая битва. Чтобы определить победителя пришлось устроить «дуэль» в стрелковой галерее.

Интеллектуальный биатлон провели на форуме «Армия-2020»

Первое место занял подполковник Максим Савельев из Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени Маргелова.

Интеллектуальный биатлон провели на форуме «Армия-2020»

На втором месте оказался сотрудник ДОСААФ России Юрий Кукушкин. Третье место досталось майору Артему Сергееву из Военного университета.

Интеллектуальный биатлон провели на форуме «Армия-2020»

Участники соревнований предложили проводить Интеллектуальный биатлон не только на форуме «Армия-2020», но и в межсезонье.

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