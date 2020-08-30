Интеллектуальный биатлон провели на форуме «Армия-2020»

Кубинка, 30 августа. Шахматный турнир с боевой стрельбой состоялся на площадке Международного военно-технического форума «Армия-2020», сообщили в пресс-центре форума.

В состязании приняли участие более 60 человек. Интеллектуальный биатлон прошел в два этапа: шахматный блиц и выполнение нормативов из стрелкового оружия.

Участникам выдавали столько патронов, сколько фигур они выиграли у соперника во время шахматной партии. В финале оказались 12 человек.

«По результатам игры мы считаем очки: пешка — одно очко, слон — два и далее до ферзя — пять. Максимальное число баллов, если выбить все фигуры — 27. За мат мы присваиваем 30 очков», — рассказал заместитель начальника управления ГУ научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ Василий Елистратов.

На турнире развернулась настоящая битва. Чтобы определить победителя пришлось устроить «дуэль» в стрелковой галерее.

Первое место занял подполковник Максим Савельев из Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени Маргелова.

На втором месте оказался сотрудник ДОСААФ России Юрий Кукушкин. Третье место досталось майору Артему Сергееву из Военного университета.

Участники соревнований предложили проводить Интеллектуальный биатлон не только на форуме «Армия-2020», но и в межсезонье.