Глава Краснодарского края намерен закрыть доступ в заповедник «Утриш»

Краснодар, 30 августа. Власти Краснодарского края намерены закрыть доступ для туристов в заповедник «Утриш», где произошел крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В субботу, 29 августа, глава региона Вениамин Кондратьев посетил заповедник и пообщался с волонтерами, которые принимали участие в тушении огня. В этом году в результате пожара край потерял 130 гектаров уникальных реликтовых лесов в Анапе. Причина возгорания еще устанавливается, но основная версия — неосторожное обращение с огнем.

По мнению Кондратьева, исключить возможность таких ЧП в будущем можно только радикальными мерами.

«Надо оставить этот реликтовый лес в покое, чтобы туда не ступала нога человека. Ни за деньги, ни без денег», — заявил губернатор.

Уточняется, что вопрос обеспечения режима максимального покоя заповедника Кондратьев в понедельник планирует обсудить с главой Минприроды РФ Дмитрием Кобылкиным.

Глава региона распорядился провести обследование пострадавшей территории и выставить охранные посты у заповедника, чтобы механически перекрыть доступ посторонних.

Пожар вспыхнул 24 августа в Анапе между населенными пунктами Большой и Малый Утриш. Пламя перекинулось на территорию заповедника «Утриш». Огонь распространился на площади в 130 га.