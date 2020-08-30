Литву предупредили о последствиях потери «экономического бога» Лукашенко

Москва, 30 августа. Решение Минска отказаться от услуг литовских портов в ответ на санкции со стороны Вильнюса может крайне негативно сказаться на экономической ситуации в Литве. Об этом предупредил финансовый эксперт, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о решении литовских властей ввести санкции против официальных лиц Минска. Он напомнил, что Вильнюс готовит ограничения, направленные против более 100 белорусских граждан. В ответ Минск может переориентировать свои торговые потоки с литовских портов на другие грузовые распределительные центры для дальнейшей их реализации.

Колташов, коммутируя подобное решение Минска, заметил, что грузы из Белоруссии существенно поддерживали экономику Литвы. Сейчас же потеря расположения «экономического бога» Лукашенко грозит Литве серьезными последствиями.

«Если Литва останется без белорусских товаров и потеряет этот транзит, то ее ожидают весьма мрачные последствия. Лукашенко был ее богом и благодетелем в экономическом смысле», – объяснил Колташов.

Эксперт обратил внимание, что Литва фактически потеряла большую финансовую составляющую своей экономики, поскольку белорусские грузы приносили существенную прибыль. Сейчас же Минск может начать поставлять свои товары с помощью портов Латвии или России.

Однако ответные санкции Минска могут также негативно сказаться и на самой Белоруссии, поскольку серьезно усложнят процесс сбыта товаров. Грузопоток будет реализован сложным путем, что может привести к увеличению стоимости транзита.

Ранее белорусский политический эксперт Алексей Дзермант обратил внимание, что ответ Минска на санкционную политику Литвы может нанести серьезный удар по Клайпедскому порту, где около 30% всего грузопотока зависит от Белоруссии.