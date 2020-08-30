Экс-депутат Рады уверен, что Украина будет на коленях просить РФ о помощи

Киев, 30 августа. Украина будет вынуждена обратиться за экономической помощью к России, так как страна находится на грани банкротства. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Балицкий в эфире YouTube-канала «Эхо с Бондаренко».

По его словам, западные партнеры не заинтересованы в экономическом процветании Украины, так как пытаются превратить республику в аграрный придаток Евросоюза. Кроме того, страны ЕС заинтересованы в дешевой рабочей силе, поставщиком которой является Украина.

«Германия заинтересована, чтобы наши люди ехали туда работать. Они нашу землю вывозят, продают. Европа никогда не была заинтересована, чтобы у нас было хорошо», — пояснил Балицкий.

Он также добавил, что украинцы воюют сами с собой, обвиняя во всех своих бедах Россию. Данная ситуация свидетельствует о том, что «украинская нация больна» и движется к неминуемой гибели. Кроме того, нынешние украинские власти продолжают уничтожать экономический потенциал Украины, результате чего страна полностью обанкротится. По его словам, в конечном итоге Украина приползет к России на коленях и будет просить о помощи.

«Мы сами приползем. Восток приползет туда. Запад приползет туда. Мы сами к этому идем. Почитайте «Белую гвардию», там все написано. Но обольщаться не надо. Не надо думать, что Россия придет и что-то нам построит. Потому что мы для них останемся людьми, которые не смогли защитить свою независимость. С нами будут обращаться так, как мы этого достойны», — подчеркнул Балицкий.

Ранее украинский политолог Вадим Карасев заявил, что националисты являются настоящими сепаратистами и главными врагами Украины. По его словам, национализм раскалывает Украину, в результате чего республика из цветущей мультикультурной страны превращается в деградирующую территорию.