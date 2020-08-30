Стебунов категорично ответил на слухи о причастности к ДТП с Ефремовым

Москва, 30 августа. Актер Иван Стебунов ответил на слухи о его причастности к ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Как известно, Стебунов с супругой Еленой Власовой был одним из первых друзей Ефремова, появившихся на месте аварии. Также на место происшествия подъехали Сергей Гармаш и Никита Высоцкий. Однако свидетель защиты Ефремова Александр Кобец заявил на суде, что сразу после происшествия видел за рулем внедорожника «молодого человека» с внешностью, очень похожей на Стебунова — брюнет в серой футболке и темной «болоньевой жилетке».

Сразу после аварии Стебунов официально заявил о том, что его не было в машине.

Но поскольку домыслы о его причастности к происшествию продолжали культивироваться защитой Ефремова, Стебунов был вынужден снова заговорить.

«Если кому-то очень хочется переложить всю вину на меня, я буду вынужден защищаться», — дал комментарий друг Ефремова журналистам телеканала.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Стебунов с супругой могли находиться в машине в момент ДТП. Сам Стебунов активно поддерживал Ефремова. Он публиковал с ним фото с подписью «Верной дорогой стоим, товарищ», а также защищал артиста от нападок в соцсетях, где после аварии поклонники Стебунова стали оставлять злостные комментарии. Отметим, что сам Ефремов после происшествия ни разу не упомянул имени своего друга.

9 июня Таганский суд Москвы назначил Ефремову меру пресечения в виде двухмесячного домашнего ареста. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс. Представители общественности и коллеги Ефремова осудили актера, а также выразили уверенность, что он уже должен отбывать наказание в СИЗО.