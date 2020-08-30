Эксперт объяснил, почему пилот не смог спасти упавший в марте в Крыму Су-27

У пилота Су-27, потерпевшего в марте крушение в районе Крыма, не было шансов спасти самолет, заявил ФАН военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов сообщил, что причиной гибели машины над Черным морем стал подрыв двигателя авиационной ракеты после ее схода с узла подвески при выполнении учебного пуска.

«Выводы комиссии однозначны: причинами авиационной катастрофы явился подрыв двигателя ракеты на траектории после ее схода», — приводит телеканал «Звезда» заявление Байнетова.

В программе были показаны кадры подъема обломков многоцелевого истребителя со дна Черного моря. Фрагменты фюзеляжа содержали входные отверстия от осколков ракеты и следы пороховых газов.

Комментируя заявление начальника службы безопасности полетов Вооруженных сил России, военный аналитик Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что пилот истребителя вряд ли смог бы продолжать полет после подрыва ракеты в непосредственной близости от самолета.

«Очень сложно говорить о том, почему именно произошел взрыв, это будут выяснять компетентные органы. Но что это нештатная ситуация — однозначно. К тому же в случае, когда происходит такое событие с боеприпасом, шансов спасти самолет просто нет, потому что ракета класса «воздух — воздух», прежде всего, — осколочно-фугасная и рассчитана так, что она подрывается максимально близко к цели, нанося ей существенный урон, повреждая не только обшивку, но и все внутренние узлы и агрегаты. После таких повреждений воздушное судно становится неуправляемым и непригодным к дальнейшей эксплуатации. Так что у пилота не было шансов спасти машину», — говорит эксперт.

Истребители Су-27 являются частью дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) и предназначены для ведения дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата, а также уничтожения самолетов и беспилотников противника. Экипаж — один человек, боевой радиус машины достигает 1,2 тыс. км.

«Но вообще такие неординарные случаи время от времени происходят во всех вооруженных силах, не только России. Трагедия могла произойти из-за нарушения подготовки эксплуатации боеприпасов и их применения, а также в связи с нарушением подготовки эксплуатации самого самолета. Но в любом случае, нужно искать. Это техническая причина», — заключил эксперт.

Напомним, истребитель Су-27 потерпел крушение 25 марта во время плановых полетов. Самолет упал в Черное море в 50 километрах от Феодосии. Его поиски долгое время осложняла погода. По словам командира 145-го аварийно-спасательного отряда Черноморского флота Вадима Джанунца, обнаружить обломки самолета удалось только через две недели после крушения. На его поиски были отправлены самолет Ан-26, вертолет Ми-8 и малый противолодочный корабль Черноморского флота. В итоге, после проведенной поисковой операции, летчика обнаружить не удалось.