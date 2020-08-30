США политикой национальной исключительности поставили доллар под угрозу

Москва, 30 августа. Мировоззрение национальной исключительности может грозить США серьезным экономическим кризисом. К такому выводу пришел ведущий финансовый эксперт Натаниэль Виттемор.

В эфире аналитического шоу Keiser Report на англоязычной версии RT он указал на риски, из-за которых американский доллар находится под угрозой краха.

По мнению эксперта, США напрасно продолжают следовать принципам национальной исключительности. Он отметил, что некоторые в Вашингтоне по-прежнему высокомерно полагают, будто никаких изменений с точки зрения глобальной системы власти произойти не может. Однако история доказывает, что это не так.

«Что безумно, так это то, что мы живем в момент, когда США действительно каждый день переписывают книгу о том, как далеко можно продвинуться в разных вещах <…> Это область американской исключительности, которая может быть чрезвычайно опасной в момент ее совершения», — заметил Виттемор.

По его словам, Штаты уже достигли «критической точки» исключительности, и это может привести к серьезным катаклизмам в экономической системе страны. Первой жертвой такой политики станет доллар, курс которого может рухнуть уже в ближайшее время.

Виттемор уверен, что ошибки американских властей могут привести страну к затяжному финансовому кризису, который произойдет прежде всего из-за падения позиции американской валюты на фоне растущего внешнего долга.

Ранее в американском финансово-аналитическом издании Rogue Economics подробно рассказали о последствиях роста индекса S&P 500, который достиг очередного рекордного уровня на закрытии торгов, пробив показатель в 3500 пунктов. Эксперты уверены, что подобный подъем свидетельствует о серьезных проблемах в американской экономике.