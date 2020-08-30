МВД Белоруссии сообщило о задержании 125 участников акций протеста в Минске

Минск, 30 августа. Правоохранители задержали в центре Минска 125 участников протестных акций, которые прошли в столице Белоруссии в воскресенье. Об этом сообщили в МВД республики.

Как уточнила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова, такое число задержанных зафиксировано в 16.00 по местному времени (совпадает с московским).

«В отношении них начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», — добавила она.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее предупреждал, что сотрудники силовых ведомств будут давать ответ на провокации, задерживать агрессивно настроенных граждан. Глава государства обратил внимание, что из-за действий участников уличных беспорядков одному из правоохранителей сломали позвоночник.

Как передает телеканал «360», ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко заручился поддержкой 80,1% избирателей. Его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов.

Оппозиция, уверенная в победе Тихановской, стала организовывать несанкционированные митинги. В минувшую субботу в Минске прошел женский «марш солидарности», в рамках которого несколько тысяч участниц в белой одежде выразили поддержку протестующим.