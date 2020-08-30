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Sohu рассказал, как Россия жестко ответила на приграничные провокации США

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Sohu рассказал, как Россия жестко ответила на приграничные провокации США

Пекин, 30 августа. После нескольких лет открытых угроз США российским границам РФ нанесла ответный удар, продемонстрировавший ее военную силу и мощь. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Как переводит публикацию Sohu «ПолитРоссия», США значительно усилили военное давление на Россию, увеличив количество своих воздушных и морских объектов у российских границ, а также делали попытки использовать бомбардировщики и межконтинентальные ракеты. Ответная реакция Москвы заставила китайских аналитиков прийти к выводу, что Россия больше не намерена это терпеть.

«Российские военные начали масштабные учения «Океанский щит» неподалеку от Аляски <…> В ходе маневров флот РФ провел тренировочные стрельбы с подлодки, всплывшей в непосредственной близости от берегов США», — отмечают авторы Sohu.

Китайские эксперты считают, что Россия смогла показать свою военную силу и характер прямо у американских границ. Самым эпичным моментом стал запуск противокорабельных ракет, который прошел на глазах команды одного из кораблей ВМС Соединенных Штатов. Происходящее по-настоящему шокировало Вашингтон.

«Несколько больших бомбардировщиков России посреди ночи подошли к зоне действия сил ПВО Аляски и успешно завершили тренировочную миссию по нанесению авиаудара по воображаемому противнику», — добавили китайские эксперты.

Действия российской стороны полностью соответствовали всем правилам проведения подобных учений, хотя они явно не понравились США. Но Вашингтон не нашел в действиях Москвы никаких нарушений международного права.

Ранее обозреватели Sohu прокомментировали появление у берегов Аляски на границе с Соединенными Штатами атомного подводного крейсера «Омск». Они выразили мнение, что крейсер должен был дать понять американцам, что он способен прорваться через противолодочную сеть США и приблизиться к американскому побережью.

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