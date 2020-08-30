Соратница Порошенко призвала к отставке замглавы делегации по Донбассу

Киев, 30 августа. Заявления замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о необходимости предоставить региону особый статус является основанием для его отставки. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Фриз.

Ранее Фокин заявил, что вся территория Донбасса должна получить особый статус, который необходимо закрепить в Конституции Украины. Кроме того, Фокин призвал объявить всеобщую амнистию для участников конфликта в Донбассе.

Фриз выразила уверенность, что подобные заявления противоречат национальным интересам Украины.

«Этот господин (Фокин — Прим. ФАН) не видит Украину без Донбасса. Лично я не вижу Украину без Крыма! Вместе с тем, считаю, что подобное заявление должностного лица является основанием для отставки», — написала парламентарий на своей странице в Facebook.

Напомним, весной 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на востоке Украины погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

В начале октября 2019 года участники контактной группы согласовали «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса. «Формула Штайнмайера» предполагает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей, а также вступление в силу закона об особом порядке местного самоуправления на временной основе в день выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ об итогах этих выборов.